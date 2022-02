Atari-Game „Aquaventure“ sorgt für Rätselraten

Flohmarktfund

In den frühen 2000er Jahren tauchten schließlich zwei weitere Kopien von „Aquaventure“ auf, die genau den gleichen Code wie der in Florida gefundene Prototyp hatten. 2003 wurde ein etwas früherer Prototyp in der Sammlung eines ehemaligen Atari-Programmierers gefunden. Allein, wer für die Entwicklung verantwortlich zeichnete, ist bislang unbekannt. Denn weder in internen Atari-Memos noch in Statusberichten aus den 80er-Jahren findet „Aquaventure“ Erwähnung.