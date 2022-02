Michelle Hunziker spricht erstmals über Ehe-Aus

Gutes Verhältnis mit Ex Ramazzotti

Mit ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti verstehe sie sich indes ausgezeichnet. Er werde einer der Stargäste in ihrer neuen TV-Show „Michelle Impossibile“ sein, die am 16. Februar im italienischen Fernsehen startet. „Nie im Leben hätte ich gedacht, dass er die Einladung annehmen würde“, schwärmte Hunziker. „Wir standen schon seit 20 Jahren in Italien nicht mehr zusammen auf derselben Bühne.“