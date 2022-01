Hunziker-Ex Trussardi: „Liebe Michelle immer noch“

„Es gab keine Seitensprünge“

Zuletzt hatten auch Gerüchte um außereheliche Affären die Runde gemacht. Das sei nicht der Fall, so Trussardi, der erklärte, „die Gerüchte über unsere unwahrscheinlichen Seitensprünge“ hätten ihn in den letzten Tagen am meisten gestört. Denn: „Es gab keine.“