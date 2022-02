Geldsorgen: „Mein Kind geniert sich für mich“

„Manchmal möchte man alles hinschmeißen und die Chance auf einen Neuanfang kriegen“, sinniert die Frau. „Überall steht man an, hat nur Probleme. Alle zerren an einem herum.“ Wenn es ganz schlimm wird, weint sie leise in sich hinein statt laut heraus, damit die Kinder das nicht auch noch mitkriegen. Und träumt sich weit weg, an einen Strand, ans Meer. In einen Urlaub, in dem sie mit ihren Kindern noch nie war.