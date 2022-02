Alles wird teurer: Steirer lebt von 11 Euro am Tag

Sein Hunderl heißt „Aisha“, ist zehn Jahre alt - und „ohne sie würde ich heute überhaupt keinen Sinn mehr im Leben sehen“, sagt Erich G. Er ist 57 Jahre alt und „fertig g’fahren“. Der gelernte Maurer hatte seinen Job immer gerne gemacht - bis ihn 2006 ein Herzinfarkt in die Knie zwang. Danach „hab ich noch Hausmeisterarbeiten gehabt, bin aber gekündigt worden. Weil so viel Wasser in der Lunge war, ich so schwer Luft gekriegt hab und nicht mehr wirklich g’scheit arbeiten konnte.“ Als wäre das Maß damit noch nicht voll, kam noch Diabetes dazu. Heute spritzt er viermal am Tag.