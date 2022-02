Schnalzer schwangen in Wals wieder die Goaßl

„Oane, zwoa, drei, dahin gehts!“ Lautstark meldeten sich die Schnalzer am Sonntag aus der Corona-Zwangspause zurück. Beim 45. Walser Gemeindeschnalzen waren 18 Passen und 13 Jugendgruppen am Start. Die Covid-Regeln am Festgelände waren streng. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch.