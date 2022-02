Bob LIVE ab 13 Uhr: Männer-Zweier 1. und 2. Lauf

Österreich Bob-Team ist in den vergangenen Wochen wegen Corona-Infektionen und Quarantänen arg gebeutelt worden, hat sich aber dennoch große Ziel für den olympischen Zweierbewerb am Montag (13.05 Uhr MEZ) und Dienstag (13.15) in Yanqing gesetzt. Die Teams lauten Benjamin Maier/Markus Sammer und Markus Treichl/Markus Glück, trainiert wurde in den vergangenen Tagen in unterschiedlichen Besetzungen. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts.