Frühling im Winter: Bis zu 20 Grad und Föhnsturm!

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee auf den Bergen

Am Dienstag bescheren Regen und Schnee nach mehr als fünf Wochen auch Kärnten endlich wieder Niederschlag, dort hatte zuletzt nahezu vollständige Trockenheit geherrscht. Die größten Schneemengen werden um den Alpenhauptkamm erwartet, gerechnet wird mit etwa 20 Zentimetern Neuschnee. Die Temperaturen gehen zwar leicht zurück, erreichen an diesem Tag dennoch maximal zehn Grad plus.