HSV bleibt mit Sieg im Aufstiegsrennen

Der Hamburger SV bleibt dank des dritten Sieges in Folge ein heißer Kandidat im Aufstiegsrennen der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga. Der HSV gewann am Samstagnachmittag dank des Doppelpacks von Sonny Kittel (63., 78./Foulelfmeter) das Spitzenspiel gegen den 1. FC Heidenheim von Konstantin Kerschbaumer (ab 90.) mit 2:0 (0:0) und rückte in der Tabelle mit 40 Punkten vorerst auf Rang zwei hinter Werder Bremen (41 Punkte). Heidenheim ist drei Zähler dahinter Sechster.