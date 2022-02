Von der Fortsetzungsgeschichte zum neuen Roman

„,Salla‘ wurde von ihm in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, als Fortsetzungsgeschichte, im Pfarrblatt von Kleinhöflein veröffentlicht“, schildert Weidinger. Im Dezember 2020 im zweiten Lockdown, träumte er von der Geschichte. „Da habe ich beschlossen, das Buchprojekt umzusetzen“, schildert der Kleinhöfleiner. Sein Ziel war es, die Erzählung so auszubauen, dass daraus ein spannender historischer Roman wird, der Leser fesselt und auch der Grunderzählung gerecht wird. „Ich wollte keinen, der die Original-Geschichte kennt, vor den Kopf stoßen“, so Weidinger.