Peinliche Politik-Posse | Ohne Druck geht nichts

Hexen, „Gsindl“, A…löcher. Täglich sickern neue ungustiöse Details aus Chats an die Öffentlichkeit. Als gäbe es die drohende Inflation nicht, die den Ärmsten im Land am meisten zu schaffen machen wird, meint Conny Bischofberger - und weiter: Die dringend notwendige Pflegereform. Die tiefen Gräben, die das Thema Impfen gerissen hat. Und da scheint es lächerlich, sich mit Nachrichten zu beschäftigen, die teils über krumme Wege zur Justiz und an gewisse Medien gelangt sind. Zum Beispiel jenes Handy, das auf einem schaukelnden Boot ins Wasser gefallen ist. Beim Versuch, die Daten zu löschen, gelangte es in die Hände eines Maulwurfs, der die heiklen Chats ausspielte. Filmreifer Stoff. „Es ist so ermüdend“, schreibt „Krone“-Leserin Berta F. an Bischofberger, „wir wissen doch ohnehin schon alles. Wäre es vielleicht möglich, die Justiz jetzt einmal in Ruhe arbeiten zu lassen und uns mit Einzelheiten zu verschonen?“