In diesen Fällen sagen wir Danke!

Erstattung von Reisekosten veranlasst

Auf ihre Reise nach Mauritius im September 2020 gefreut hatten sich Eva M. und ihr Mann. Der Urlaub wurde wegen Corona vom Reisebüro auf 2021 verschoben. Später wurde die Reise wieder für einen anderen Termin angesetzt. Da das Paar kein Interesse mehr an der Reise hatte, bat es um Rückerstattung der Anzahlung, eine baldige Rückzahlung habe man in Aussicht gestellt. „Wir haben das Geld bis heute nicht erhalten“, so die Niederösterreicherin. Die Ombudsfrau hat sich an Klug Touristik gewandt und eine gute Nachricht erhalten: Die Erstattung wurde bereits veranlasst.