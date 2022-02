qapture-Gründer ließen Hund vorerst in Linz zurück

Kalifornien statt Oberösterreich, Silicon Valley statt die vertraute Umgebung der Kepler-Uni. Als die qapture-Gründer Daniel Höller und Dominic Koll am Mittwoch in Wien ins Flugzeug stiegen, flogen viele Erwartungen mit. Der Software-Spezialist für „digitale Zwillinge“ will in den USA die nächsten Entwicklungsschritte setzen.