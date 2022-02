Lkw rammte stehengebliebenes Auto: Lenker tot

Ein Todesopfer forderte ein tragischer Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden auf der A9 Phyrnautobahn: Nach dem Südportal des Gleinalmtunnels blieb das Auto eines Bosniers auf dem ersten Fahrstreifen liegen. Ein nachkommender Lkw krachte in das Auto, der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle.