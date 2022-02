Ein Tag in der Apotheke

Manche Apotheken bieten ein Verblisterungsservice an

Sie übernehmen also für Patienten die Einteilung ihrer Medikamente nach Tag und Uhrzeit - vollautomatisch. Gut geeignet etwa für Pflegeheime oder -dienste. Arzneimittel werden exakt nach ärztlicher Verschreibung aus den Originalverpackungen entnommen und mittels Roboter individuell für den Patienten in hygienische Säckchen verpackt - versehen mit Name, Geburtsdatum und Anleitung zur Einnahme.