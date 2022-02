Psychologie im Verkehr: Nette Worte als Medikament

Manchmal spürt man die ausnehmende Freundlichkeit schon beim Einsteigen. Wie von Geisterhand, so als wären übernatürliche Mächte im Spiel. Predrag ist Mitte 50 und hat ein ausnehmend einnehmendes Wesen. Er grüßt freundlich beim Einsteigen, fragt nach der Befindlichkeit und freut sich über die temporäre Windstille, die in Wien dieser Tage ein seltenes Gut ist. Schon früh in unserer Unterhaltung erfreut er mit poetischer Weisheit. „Schöne Worte sind das beste Medikament“, sagt er und meint damit die prekären Situationen, in denen man in seiner Zunft mit den Fahrgästen kommen kann. „Egal wie aggressiv die Menschen auch sein mögen, die in mein Auto steigen. Ich versuche sie immer nett und freundlich zu behandeln.“