Raus in die weite Welt: wenn Grenzen zu eng werden

„Ich bin geschieden und frei. Ich muss mich vor niemandem rechtfertigen und will etwas von der Welt sehen.“ Als es Helmut wieder einmal zu viel wurde, ging er nach Frankreich, um saisonal bei der Weintraubenernte zu helfen. „Wir haben dort auch in einfachsten Unterkünften geschlafen, aber hatten die beste Zeit.“ In Italien lief er mit eiskalten Bieren am Strand entlang, um Touristen Abkühlung zu verschaffen. „Der Deutsche zahlt nicht Tausende Euro für sich und seine Familie, damit er dann die ganze Zeit selbst zur Strandbar rennt. Der will bedient werden.“ Wenn die Polizei ihn bei der nicht ganz legalen Betätigung vertrieb, verschwand er für eine halbe Stunde und kam wieder. „Die Bürokratie ist eine ganz andere. Die tun sich dort wegen einem wie mir nichts an. Und wenn es zu haarig wurde, dann stieg ich in meinen alten VW-Bus und fuhr halt fünf Ortschaften weiter.“