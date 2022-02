„Guter Ruf“ ist für Neos und die SPÖ in Gefahr

„Für Personalbesetzungen im Bereich der Finanzämter“ habe des Land keine Zuständigkeit „sondern das Finanzministerium“, so LH Thomas Stelzer zur Forderung von SPÖ-Chef Michael Lindner, den Leiterposten beim Finanzamt Braunau-Ried-Schärding neu auszuschreiben. „Es geht um den guten Ruf Oberösterreichs“, erklärte Linder. Der sei durch die Korruptionsvorwürfe gegen VP-Klubobmann August Wöginger gefährdet. Noch weiter geht Neos-Klubchef Felix Eypeltauer: „Die Muster struktureller Korruption, wie wir sie in die ÖVP immer wieder erleben, haben längst keinen Platz in einem modernen Oberösterreich.“ Posten müssen nach Können vergeben werden und nicht danach, ob „das einer von uns ist“. Aus dem Finanzministerium heißt es, eine Neuausschreibung sei nicht möglich, weil das Amt inzwischen nur mehr eine Dienststelle sei.