Ehemaliger AK-Direktor schickt Ehrenzeichen zurück

Enthalten wird das Paket das Goldene Ehrenzeichen, das Mikl-Leitner dem ehemaligen Vizedirektor der Arbeiterkammer im Jahr 2018 für seine Verdienste für das Land verliehen hatte. Aus Entrüstung über die Wortwahl der Landeschefin schickt Kermer es nun zurück. „Es ist schade, dass man so in einer kultivierten Gesellschaft miteinander umgeht“, schreibt der langjährige Arbeiterkämmerer in einem beigelegten Brief, der auch der „Krone“ vorliegt.