Ex-Polizeichef sendet Ehrenzeichen zurück

Bei der Bundeshymne hatte er zeitlebens Gänsehaut, 20 Jahre lang war er als Kitzbüheler Bezirkspolizeikommandant ein treuer und pflichtbewusster Staatsdiener. Nun schickte Josef Bodner (68) einen hohen Orden der Republik per Post zurück an den Bundespräsidenten. Der Grund: Er wurde Zeuge, als ein alter Mann in einem Restaurant wegen offenbar nicht erfüllter Corona-Vorgaben seine Mahlzeit stehen lassen musste ...