Schlepperbosse kassieren neun Milliarden Euro ab

Geschäft ohne Skrupel

So viele Migranten wie nur möglich pferchen die Schlepperorganisationen in den Frachtraum eines Klein-Lkw oder in einen fensterlosen Kastenwagen. Ein Syrer war, wie berichtet, mit 45 Flüchtlingen im Laderaum eines fensterlosen Kastenwagens zusammengepfercht, als der Lenker aus Litauen kurz vor der österreichischen Grenze wegen eines Reifenplatzers einen Unfall hatte.