Affleck und Lopez: Dieses Mal ist es für immer!

Sie seien reifer und umsichtiger mit dem, was sie haben, geworden, so die Sängerin und Schauspielerin weiter. „Wir haben das Gefühl, dass das, was wir wiedergefunden haben, so viel wichtiger ist. Und wie wir das schützen und wie wir unser Leben leben - was wir teilen, was nicht - ist das Gleichgewicht, das wir jetzt haben, der Vorteil der Erfahrung und der Weisheit, die wir über die Jahre gewonnen haben.“