Liensberger beendet mit Silber lange Durststrecke

Die bislang letzten Medaillen für eine Ländle-Skifahrerin holte Anita Wachter. Vor exakt 30 Jahren hatte sich die Montafonerin bei den Spielen in Albertville gleich zwei Silberne gesichert. Vier Jahre nach ihrem Kombi-Gold von Calgary sicherte sich Wachter in dieser Disziplin, hinter der Salzburgerin Petra Kronberger, Silber. Und auch in ihrer eigentlichen Spezialdisziplin, dem Riesentorlauf, raste der „Pistenfloh“ damals auf Rang zwei.