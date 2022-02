Transfer-Ausgaben über Milliarden-Dollar-Grenze

Die Corona-Pandemie hatte der FIFA zufolge in diesem Winter nicht mehr so großen Einfluss auf den Transfer-Markt wie noch 2021. Laut einer Analyse des Fußball-Weltverbandes gaben die Klubs in der abgelaufenen Übertrittszeit weltweit 1,03 Milliarden US-Dollar (ca. 900 Millionen Euro) für Ablösen aus. Mit den Ausgaben für die insgesamt 3791 Wechsel hätte man „schon fast wieder den Stand von Jänner 2020 erreicht“ - also jenen der Transfer-Phase vor Ausbruch der Pandemie ...