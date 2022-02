Geschäfte mit Salzburgs Boden machen Probleme

Genau das will Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) mit einem neuen Grundverkehrsgesetz, das ebenfalls bald fertig sein soll, eigentlich verhindern. Doch in der Vergangenheit sollen seine Landesbehörden und die Grundverkehrskommission im Pinzgau oft nicht sehr genau hingesehen haben. Das Problem sei schon in der Vergangenheit nicht das Gesetz gewesen, meint die SPÖ. „Es ist ein Vollzugsskandal “, sagt Landwirtschaftssprecherin Karin Dollinger. Sie sieht Schwaiger in der Verantwortung: „Er hat nie etwas dagegen getan.“