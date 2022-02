Wirtschaft und Eventbranche wollen mehr Freiheit

Konzertveranstalter: „Da muss deutlich mehr passieren“

Durchaus kritisch betrachtet Konzert- und Festivalveranstalter Ewald Tatar die Lockerungen. „Ich würde sagen, es ist mal ein erster, aber dennoch zu kleiner Schritt“, hielt er in einer Stellungnahme fest. „Da muss in den nächsten Wochen deutlich mehr in Richtung absoluter Öffnung passieren.“ Bei den Besuchern und Kartenbesitzern merke man mittlerweile, dass viele kein Verständnis mehr für die aktuelle Situation in Österreich haben, „während in vielen Ländern bereits geöffnet wird“.