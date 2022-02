Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Die dreijährige Tigerkatze Mika ist so entzückend, dass man sie sofort ins Herz schließen muss. Sie ist aufgeschlossen, verspielt, neugierig und unglaublich verschmust! Ihre einige Schwachstelle ist ihre Augenentzündung, vermutlich aufgrund des Katzenschnupfens, die täglich mit Tropfen behandelt werden muss. Mika sehnt sich nach einem kuscheligen Zuhause mit Menschen, die sie glücklich machen kann! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an katzenvergabe@tierquartier.at