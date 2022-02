Lugner: „Hoffe, ich habe Simone nicht angesteckt“

Am Montag hat Richard Lugner bekannt gegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Der 89-jährige Society-Baulöwe, der bereits dreimal geimpft ist, hat zum Glück nur einen leichten Verlauf. Seine Sorge gilt nun aber vor allem seiner Ex-Verlobten Simone Reiländer. Mit ihr hatte sich Mörtel am Samstag nämlich zum Abendessen getroffen, als sich die ersten Symptome aufgetreten waren. „Ich war kaum mit Simone in Kontakt, da sie ja in Begleitung war. Ich hoffe trotzdem, dass sie nicht angesteckt wurde“, seufzte der Opernball-Zampano am Dienstag.