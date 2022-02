Nonne stahl Schulgeld und verspielte es im Casino

Die Nonne war Leiterin einer katholischen Privatschule im US-Bundesstaat Kalifornien. Bei ihrem Eintritt in den Orden der Schwestern des heiligen Josef von Carondelet vor über 60 Jahren hatte sie ein Armutsgelübde abgelegt. Dennoch unterschlug sie jahrelang Geld und verzockte es bei Spritztouren nach Las Vegas, wie die „Los Angeles Times“ am Montag berichtete. Außerdem finanzierte sie damit Urlaube in Luxus-Resorts, etwa am Lake Tahoe.