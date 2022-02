Truppe: „Mir war sofort klar, dass es bitter wird“

Mit Handy am Zimmer

„Ich würde so gerne da bleiben, wo ich bin“, hatte Kathi gestern in China nach Platz zwei in der Halbzeit des Riesentorlaufes gemeint. Die fünfstündige Pause zwischen den Durchgängen (wegen der Herren-Abfahrt) verbrachte Truppe in ihrem Zimmer im Olympischen Dorf mit Handy-Spielen, ging relativ cool an den zweiten Lauf heran.