Truppe nach Blech: „Das tut echt ein bisschen weh“

Der letzte RTL-Sieg liegt fast sechs Jahre zurück! Eva-Maria Brem war am 7. März 2016 in Jasna (Slo) die Letzte, die vom obersten Weltcup-Treppchen lachen durfte. Und seither gab’s auch gerade mal zwei Podiumsplätze für unsere Ski-Mädchen im Riesentorlauf: Stephanie Brunner am 24. 11. 2018 in Killington (US) und Katharina Liensberger am 28. 12. 2019 beim Heimrennen in Lienz.