Elf Prozent der verschifften Waren stecken im Stau

In der internationalen Containerschifffahrt ist vorerst keine Entspannung in Sicht. Staus auf den internationalen Routen behindern weiterhin weltweit die Versorgung mit Gütern und Rohstoffen. „Rund elf Prozent aller weltweit verschifften Waren stecken derzeit in Staus fest“, berichtete am Montag das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW).