Containerschiffe-Stau vor Hafen von Los Angeles

Auch der Gütertransport an Land stockt

Doch nicht nur auf See, sondern auch an Land stockt es. Es fehlt an Platz auf den Docks und in den angrenzenden Lagerhäusern. Und es gibt - wie Logistik-Experten bemängeln - zudem zu wenige Güterzüge und Lastwägen, um die von den Schiffen entladenen Waren zu den Endverbrauchern transportieren zu können.