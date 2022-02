Schneesturm im Ennstal: 4 Fahrzeuge kollidierten

Erhöhte Gefahr wegen Sturm und heftiger Schneeböhen auf der Ennstal-Bundesstraße Montagvormittag! Gegen halb elf Uhr krachte es dann auch in St. Martin am Grimming: Vier Fahrzeuge kollidierten. Zum Unfall wurden vier Feuerwehren (St. Martin am Grimming, Mitterberg, Stein an der Enns und Gröbming) gerufen. Beim Notruf hieß es, sieben Pkw seien in einem Busunfall involviert.