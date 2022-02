Lamparter-Konkurrenz verpasst Kleinschanzen-Bewerb

Der Norweger Jarl Magnus Riiber, der große Favorit auf den Olympiasieg in der Nordischen Kombination, der bei seiner Ankunft in Peking positiv auf das Coronavirus getestet wurde, kann am Mittwoch nicht am Normalschanzenwettkampf teilnehmen. Er sitzt nach wie vor in der Quarantäne. Der zweifache Weltmeister auf dem kleinen Bakken (2019 und 2021) hofft, dass er am Dienstag in einer Woche bei der Medaillenvergabe von der Großschanze wieder mit von der Partie ist.