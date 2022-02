Die nächsten Lamparter-Konkurrenten Corona-positiv

ÖSV-Medaillenhoffnung Johannes Lamparter könnten bei den Olympischen Winterspielen in Peking weitere Konkurrenten in der Nordischen Kombination abhandenkommen. Nachdem Norwegens Goldfavorit Jarl Magnus Riiber positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gab es am Freitag schlechte Nachrichten bei den deutschen Kombinierern. Eric Frenzel und Terence Weber müssen in Quarantäne, bei beiden war eine Corona-Infektion bei ihrer Einreise am Donnerstag festgestellt worden.