Kleinflugzeug abgestürzt: Leichen in See entdeckt

Nach dem Absturz eines mit Touristen besetzten Kleinfliegers auf Island sind vier Leichen am Grund des Þingvallavatn entdeckt worden. Die Bergung östlich von Reykjavik wurde am Sonntagabend wegen schlechten Wetterbedingungen vor einem aufziehenden Sturm vorerst aufgeschoben. Die Überreste wurden in der Nähe des Wracks des Flugzeugs entdeckt, das am Donnerstag spurlos verschwunden war.