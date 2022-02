Eiskunstlauf-Hoffnung bricht zu den Spielen auf

Das wird in Peking leider nicht möglich sein. Doch dazu fehlt ihr ohnehin die Begleitung, denn sowohl Mutter als auch Vater können nicht mitreisen und werden ihrer Tochter vor den heimischen Bildschirmen die Daumen drücken, wenn sie am 15. Februar (11 Uhr MEZ) mit dem Kurzprogramm in den olympischen Bewerb startet und am 17. Februar nach der Kür (11 Uhr MEZ) das Eis der größten Bühne des Sports wieder verlässt.