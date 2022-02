Macron reist zu Krisengespräch bei Putin

Das diplomatische Karussell im Ukraine-Konflikt dreht sich ungebremst weiter: Am Montag reist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin nach Moskau. Beide hatten in den vergangenen Tagen bereits drei Krisengespräche am Telefon geführt. Aus dem Élysée-Palast hieß es im Voraus, es gehe um eine einheitliche, abgestimmte Ansage an Moskau mit klar umrissenen Konsequenzen im Falle einer Aggression.