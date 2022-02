Vielfältiges Programm in der Villa For Forest

Der in St. Veit geborene Künstler Daniel Hosenberg präsentiert in der Kunstvilla Arbeiten aus den vergangenen zwölf Monaten: Momente, die er mit dem Smartphone fotografisch festhalten wollte, waren der Ursprung der Serie. Übermalungen mit floralen Bademänteln folgten. Was man weglassen und wie viel man vereinfachen kann, ohne das Motiv zu verlieren, testet Hosenberg in der Serie ebenfalls aus.