Bei Verkehrskontrolle

Cannabis dabei: Mann lief vor der Polizei davon

Kärnten
01.03.2026 08:30
Bei einer Verkehrkontrolle stellten Polizisten in einem Auto starken Cannabisgeruch wahr.
Bei einer Verkehrkontrolle stellten Polizisten in einem Auto starken Cannabisgeruch wahr.
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Bei der Kontrolle eines Autos in Klagenfurt hatten Polizisten starken Cannabisgeruch festgestellt. Als die Beamten einen Insassen baten, auszusteigen, ergriff dieser jedoch plötzlich die Flucht.

0 Kommentare

Die Autolenkerin (19) wurde kurz vor 22 Uhr von den Klagenfurter Polizisten angehalten. Als die Beamten mit der Kontrolle begannen, wehte ihnen sogleich starker Cannabisgeruch aus dem Innenraum des Fahrzeugs entgegen.

Daraufhin baten die Polizisten die Lenkerin, ihre gleichaltrige Beifahrerin sowie einen Iraker, der am Rücksitz mitgefahren war, auszusteigen. Der 18-jährige Bursche ergriff sofort die Flucht.

Der Fluchtversuch des 18-Jährigen dauerte allerdings nicht lange an. Ein paar Meter konnte er von den Polizisten angehalten werden. Er hatte einen größeren Sack mit Cannabiskraut bei sich. 

Bei der Lenkerin konnte außerdem eine geringe Menge Kokain, die sie am Körper trug, sichergestellt werden. Woher sie die Drogen hatten und wem sie gehörten, darüber gab es verschiedene Aussagen.

Die Polizei wird weitere Ermittlungen durchführen und die drei bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt anzeigen.

Kärnten
01.03.2026 08:30
Kärnten

