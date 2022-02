Wegen 0,82 Promille Alkohol vor Polizei geflüchtet

Einer Streife fiel am Freitag gegen 23 Uhr ein auffällig fahrender Pkw auf, welcher auf der Hatschekstraße in Fahrtrichtung Gmunden unterwegs war. Die Beamten nahmen die Nachfahrt auf. Der Lenker bemerkte den hinter ihm fahrenden Streifenwagen und bog in rasanter Fahrweise nach rechts in eine Gemeindestraße ein und bei der nächsten Kreuzung in gleicher Fahrweise, ohne zu blinken, nach links ein. Bei einem dortigen Haus parkte der Mann sein Auto in eine Garageneinfahrt ein, so als ob er dort wohnen würde.