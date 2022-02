Brand in Hinterglemm - Rund 200 Floriani gefordert

In der Nacht auf Montag sorgte ein Feuer in einem Restaurant und Hotel in Hinterglemm (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm) für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Mitter- und Unterpinzgau. Das Feuer sei im ersten Stock des Hotels in Hinterglemm entfacht und dann auf den Dachstuhl übergegangen.