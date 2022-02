Dank guter Ausrede nur Anzeige auf freiem Fuß

Bei einer Kontrolle gegen 1 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag hielten Zollbeamte am Grenzübergang Suben einen Wagen mit rumänischen Kennzeichen an. Der Neunsitzer wurde von einem 32-jährigen Rumänen gelenkt. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass er mit seinen acht Mitfahrern auf dem Weg in die Niederlande sei, um dort zu arbeiten. Nachdem die Fahrzeuginsassen zum Aussteigen aufgefordert wurden, fanden die Kontrolleure in der zweiten Sitzreihe unter mehreren Textilien versteckt eine weitere Person.