Land sponsert eine Million Antigentests für Firmen

Neben den PCR-Tests, die bis 72 Stunden nach Testabnahme als 3-G-Nachweis gültig sind, können auch wieder Antigentests zur Eigenanwendung („Wohnzimmertests“), die in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem (selbsttest.ooe.gv.at) erfasst werden, bis zu 24 Stunden nach der Testabnahme als 3-G-Nachweis am Arbeitsplatz vorgelegt werden. Das Land Oberösterreich hat der Wirtschaftskammer Oberösterreich eine Million dieser Testsets samt den QR-Codes bereitgestellt, um diese an ihre Betriebe auszugegeben bzw. zu verteilen. Betriebe, deren Mitarbeiter die Antigentests für einen 3-G-Nachweis am Arbeitsplatz benötigen, können diese bei der Wirtschaftskammer OÖ anfordern.