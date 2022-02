Sorge um Olympiateilnehmer wegen chinesischer App

Athleten und andere Teilnehmer an den Olympischen Winterspielen in Peking müssen auf Geheiß der Organisatoren verpflichtend die chinesische Olympia-App „My2022“ benutzen. Darin werden Gesundheitsdaten wie Krankheitsgeschichte, Impfstatus, PCR-Testergebnisse, tägliche Temperaturmessungen in den 14 Tagen vor den Spielen, frühere Reisen sowie Passdetails eingegeben. Die App bietet auch Funktionen wie Text- und Audio-Chat, Medaillenspiegel, Nachrichten, Wetter und Datentransfer. Die SPÖ ist in Sorge, dass die österreichischen Teilnehmer einem großen Datenschutzproblem ausgesetzt sind.