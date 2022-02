„Ich hoffe noch!“ Pariasek nimmt „gewisses Risiko“

Corona schlug entweder bei den Ski-Weltcup-Rennen in Kitzbühel oder Schladming zu. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, wenn man so wie Rainer Pariasek eigentlich bei den Olympischen Winterspielen in China im Einsatz sein sollte. Der geplante Flug nach Peking war damit unerreichbar. Und somit auch die ersten Olympia-Tage. „Ja, ich bange um Olympia, wenn man das so sagen will. Aber ich hoffe noch“, erzählt Pariasek.