Schwurbelarzt

Andreas Sönnichsen, Ex-Arzt am AKH, hat es wieder in die Medien geschafft. Für schlappe 20 Euro stellt er jetzt gemeinsam mit einer deutschen Firma Corona-Impfbefreiungen aus. Online und ohne persönliches Gespräch. Ärztekammer und Gesundheitsministerium prüfen bereits. Immer wieder übte der Schwurbeldoktor Kritik an Maßnahmen wie Lockdown, Impfung &Co. und war Redner bei Anti-Corona-Demos. Im Dezember hat ihn schließlich die MedUni Wien gekündigt. Unser Kasperl der Woche.