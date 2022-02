Kraft und Fettner mit Spitzenleistung in Quali

Alle vier Österreicher haben sich am Samstag erwartungsgemäß für die Medaillenentscheidung im Skisprung-Olympiabewerb auf der Normalschanze in Zhangjiakou qualifiziert. Dabei sollten aber weder die starken Leistungen von Manuel Fettner und Stefan Kraft noch die eher durchwachsenen Sprünge von Jan Hörl (37.) und Daniel Huber (23.) überbewertet werden: Die Medaillenkonkurrenz findet am Sonntag (12.00 Uhr MEZ) zu einer ganz anderen Tageszeit statt als die Qualifikation.