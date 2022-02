Internationale Presse: „Eröffnung hochprovokant“

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: „An diesem Freitag hat das IOC mit seinem Veranstaltungspartner, der Volksrepublik China, im Nationalstadion in Peking die 24. Olympischen Winterspiele eröffnet - und seine Bilder in eine (westliche) Welt gesendet, die mehr und mehr nicht verstehen kann, dass diese Spiele an diesem Ort ausgetragen werden. An diesem Punkt offenbart sich dann aber Olympiade für Olympiade die Macht der Bilder. Sie schaffen es, dass diese Welt, die nicht mehr verstehen kann, sich plötzlich in nicht kleinen Teilen vor die Bildschirme drängt und zuschauen will, wie geleuchtet, getanzt, gewinkt und am Ende das Feuer entzündet wird.“